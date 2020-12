Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 12 décembre 2020 à 9h15 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG depuis la déclaration de Neymar, Lionel Messi pourrait tout à fait rejoindre le club de la capitale selon un candidat à la présidence du FC Barcelone en raison de la puissance financière du Paris Saint-Germain.

Lionel Messi au PSG ? C’est du moins la volonté de Neymar et de Leandro Paredes. Suite à la victoire du PSG sur la pelouse d’Old Trafford face à Manchester United la semaine dernière en Ligue des champions, les deux joueurs parisiens ont fait un appel du pied à Lionel Messi dont le contrat avec le FC Barcelone court jusqu’en juin prochain. Et bien que le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi refusent de publiquement évoquer une potentielle arrivée du capitaine du FC Barcelone par respect pour le club catalan, ce sujet serait abordé en interne selon ESPN . Et pour Agustí Benedito, l’intérêt du PSG en dirait long sur le dossier Lionel Messi.

« Ils l'ont déjà prouvé lorsqu'ils ont payé 200 millions pour Neymar »