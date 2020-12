Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vers un bras de fer en interne pour Pogba ?

Publié le 11 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Sur le départ à Manchester United, Paul Pogba serait dans le viseur de nombreux clubs à l'instar du PSG, de la Juventus ou encore du Real Madrid. Toutefois, si Zinedine Zidane souhaite s'attacher les services du champion du monde français, ce ne serait pas le cas de Florentino Perez, qui serait contre l'avis de son entraîneur...

Quatre ans après son retour à Manchester United, Paul Pogba vit probablement ses derniers moments chez les Red Devils . En manque de confiance et de temps de jeu depuis le recrutement de Bruno Fernandes l'hiver dernier, le champion du monde français est sur le départ, comme l'a récemment déclaré son agent, Mino Raiola : « Il faut parler clairement : Paul (Pogba) est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato ». Depuis, les rumeurs s'enchainent pour Paul Pogba. Si Leonardo souhaiterait l'attirer au PSG et la Juventus de Turin serait prêt à le rapatrier, Zinedine Zidane en ferait l'une de ses priorités pour renforcer l'entrejeu du Real Madrid. Toutefois, le technicien français pourrait être snobé par son propre président...

Raiola prêt à emmener Pogba au Real Madrid, Perez refuse !