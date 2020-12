Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vise un incroyable coup pour le PSG !

Publié le 12 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que Leonardo prépare déjà actuellement l’avenir du PSG, le Brésilien aurait notamment une énorme idée en tête.

Malgré sa puissance financière, le PSG n’a pas été épargné par la crise financière provoquée par le coronavirus. Ainsi, durant le dernier mercato estival, Leonardo a dû quelque peu revoir ses plans pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. Finalement, c’est un recrutement à moindre coût qui a été opéré avec les prêts de Florenzi, Kean et Pereira et l’arrivée de Rafinha pour 0€. Dans les prochains mois, cela pourrait aller un peu mieux et Leonardo pourrait pouvoir agir avec un peu plus de moyens. De quoi donner certaines idées au directeur sportif parisien qui pourrait frapper d’une pierre deux coups.

Pogba, Mbappé… Le coup double ?