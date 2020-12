Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Solskjaer en remet une couche sur Pogba !

Publié le 11 décembre 2020 à 20h00 par D.M.

Après la sortie de Mino Raiola sur l’avenir de Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer n’a pu échapper ce vendredi, en conférence de presse, aux questions sur la situation du milieu de terrain.

Mino Raiola a lâché une bombe sur Paul Pogba. L’agent a annoncé que le milieu de terrain ne se plaisait pas à Manchester United et qu'il pourrait quitter son club en janvier prochain. Plusieurs équipes seraient prêtes à tenter le coup à l’instar du PSG ou du Real Madrid, mais à en croire The Times , Pogba privilégierait un retour à la Juventus. La sortie de Mino Raiola a surpris à Manchester United et a provoqué l'agacement d’Ole Gunnar Solskjaer, qui n’a pas titularisé le joueur ce mardi en Ligue des champions. « Plus vite l’agent de Pogba se rendra compte que le football est un sport collectif, mieux ce sera. Je ne veux pas dépenser d'énergie à lui répondre Il faut demander à Paul s’il est heureux ou non à Manchester. Je ne parle pas pour lui. Tout ce que je sais, c’est que Paul est concentré sur son travail et il donne le meilleur de lui-même pour l’équipe » avait déclaré le technicien après la rencontre face au RB Leipzig.

« Tout ce que les représentants disent ne peut m’affecter »