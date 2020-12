Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on est catégorique pour l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 12 décembre 2020 à 21h30 par La rédaction

En fin de contrat en 2021, l'avenir de Lionel Messi reste toujours particulièrement indécis. Si Neymar souhaite le retrouver, pourquoi pas au PSG, certains candidats à la présidence du FC Barcelone ne comptent pas le laisser partir, à l'instar de Pepe Riera.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? A quelques mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l'avenir de Lionel Messi est toujours flou. Si la Pulga semble souhaiter attendre de connaître le nouveau visage du Barça avant de prendre une décision, Neymar semble bien décidé à l'attirer au PSG pour reformer le prolifique duo brisé par son départ en 2017. Un intérêt partagé par Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est toutefois récemment montré prudent quant à une arrivée de l'Argentin : « C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça ». Toutefois, si le PSG considère la possibilité d'attirer Lionel Messi l'été prochain, certains candidats à la présidence du FC Barcelone sont prêts à tout pour conserver la Pulga , et ne comptent pas la laisser partir si facilement...

« Le Barça ne peut même pas envisager de le laisser partir »