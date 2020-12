Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si le FC Barcelone faisait ses courses au PSG ?

Publié le 12 décembre 2020 à 16h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone a entamé un nouveau chapitre de son histoire. Un renouveau qui a débuté avec la nomination de Ronald Koeman, mais cela est encore loin d’être terminé. En effet, le 24 janvier prochain, le Barça élira son président et la nouvelle ère pourrait enfin débuter en Catalogne. Et cela pourrait avoir de grosses répercussions du côté du PSG. Explications.

Cela fait maintenant plusieurs années que le PSG et le FC Barcelone sont les meilleurs ennemis sur le marché des transferts. Entre les deux clubs, les points de tensions ont été nombreux à l’instar d’Adrien Rabiot, Marquinhos, Thiago Silva, Marco Verratti ou Kays Ruiz. Mais le point d’orgue de cette guerre restera bien évidemment le cas Neymar. En 2017, la planète football a tremblé alors que le PSG avait décidé de lever la clause libératoire du Neymar, pourtant fixée à 222M€. Ne pouvant rien faire, le club catalan a donc vu celui qui était annoncé comme le successeur de Lionel Messi s’en aller. Une perte qui est resté en travers de la gorge de certains chez les Blaugrana. Toutefois, entre Barcelone et Neymar, l’histoire est loin d’être terminée. A l’été 2019, le joueur de 28 ans a tout fait pour revenir au Camp Nou, en vain. Et alors qu’on pensait le joueur de Thomas Tuchel désormais proche de prolonger avec le PSG, cela pourrait finalement ne pas être le cas. En effet, ces dernières semaines, le feuilleton entre le FC Barcelone et Neymar est reparti de plus belle. La raison ? L’élection d’un nouveau président qui viendra remplacer Josep Maria Bartomeu. Et en pleine campagne, l’international auriverde est devenu l’un ds gros sujets. A chaque intervention médiatique, chaque candidat doit répondre à la même question : feriez-vous revenir Neymar ? Et à ce sujet, les avis divergent. Alors que pour certains, la porte est clairement fermée, pour d’autres, ce n’est pas le cas. Et certaines bombes ont d’ores et déjà été lâchées puisque des contacts entre Neymar et des prétendants au poste de président du FC Barcelone ont été révélés.

Neymar, mais pas que…