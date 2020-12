Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un bras de fer légendaire avec le Real Madrid pour Haaland !

Publié le 12 décembre 2020 à 12h30 par Th.B.

Le FC Barcelone se retrouverait dans un duel avec son éternel rival du Real Madrid dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Potentiellement vendu l’été prochain par le Borussia Dortmund, le Norvégien ferait tourner la tête des deux géants d’Espagne, pour ne citer qu’eux…

Malgré des problèmes financiers conséquents, le FC Barcelone serait prêt à sacrifier deux de ses stars, à savoir Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, afin de se donner toutes les chances de recruter Erling Braut Haaland, une piste de longue date. Ce serait du moins le plan du candidat à la présidence Joan Laporta selon La Cuatro . Mais là ne résiderait pas l’unique intérêt pour Haaland. D’après Eurosport UK , le PSG, la Juventus, le Bayern Munich, Manchester City ainsi que Manchester United seraient sur les rangs. Témoignant des multiples intérêts pour le Norvégien, le directeur sportif du Borussia Dortmund faisait récemment passer le message suivant. « Nous voyons sur le long terme avec Erling. Il ne vaut pas faire attention à ces rumeurs. Je le vois avec nous pour longtemps » . Le témoignage de Michael Zorc ne calmerait pas les ardeurs du Real Madrid, également dans le coup et prêt à tenter sa chance.

Un intérêt matérialisé par une potentielle offre…

Selon les informations divulguées par The Daily Mail ce samedi, le Real Madrid ne compterait pas laisser le champ libre aux deux clubs de Manchester particulièrement emballés par l’idée de recruter Erling Braut Haaland. Des sources ont indiqué au Mail que le Real Madrid prévoirait de lancer une offensive auprès du clan Haaland et du Borussia Dortmund si les finances du club le permettaient afin de griller la priorité aux autres prétendants du Norvégien. Cependant, Fabrizio Romano révélait récemment lors de son Here We Go Podcast qu’il n’y aurait rien de concret entre le Real Madrid et Haaland. La cause ? Le président Florentino Pérez n’aurait pas fait affaire avec Raiola depuis un bout de temps et il n’y aurait rien d’avancé pour un transfert d’Erling Braut Haaland au Real Madrid. De quoi permettre au FC Barcelone d’éviter un bras de fer avec son plus grand rival ? Il ne faudrait pas compter là-dessus, et cela vient de l’agent du joueur en personne.

…Raiola confirme