Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Alba… Un élément de taille révélé pour l’avenir de Juan Bernat !

Publié le 12 décembre 2020 à 11h45 par T.M.

Selon les dernières informations en provenance d’Espagne, Juan Bernat pourrait s’envoler pour le FC Barcelone l’été prochain. Et dans ce dossier, un élément important doit être pris en compte.

Engagé dans une vaste opération prolongation au PSG, Leonardo doit notamment gérer le cas de Juan Bernat. Actuellement blessé, l’Espagnol est l’un des cadres de Thomas Tuchel. Toutefois, son avenir est incertain, étant en fin de contrat. Par conséquent, sans nouveau contrat, Bernat pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison. Et alors que l’ancien de Valence n’a pas caché son envie de revenir un jour en Espagne, le FC Barcelone pourrait répondre à son attente. En effet, selon les dernières informations en provenance de l’autre côté des Pyrénées, si Victor Font venait à être élu président du Barça, Juan Bernat pourrait venir épauler Jordi Alba dans le couloir gauche de la défense des Blaugrana.

Un avantage pour le Barça ?