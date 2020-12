Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand l’OM a manqué… Wissam Ben Yedder !

Publié le 12 décembre 2020 à 14h15 par La rédaction

Alors que l’OM et l’AS Monaco vont se retrouver sur les terrains ce samedi, Wissam Ben Yedder devrait être aligné sur le front de l’attaque monégasque. Toutefois, le Français aurait très bien pu être dans le camp adverse.

Aujourd’hui, Wissam Ben Yedder est l’attaquant numéro 1 de l’AS Monaco. En concurrence avec Kevin Volland ou Stevan Jovetic, l’international français a déjà marqé 6 buts et délivré 2 passes décisives cette saison. À 30 ans, Wissam Ben Yedder est maintenant le capitaine en Principauté et contribue grandement au bon début de saison de l’équipe dirigée par Niko Kovac. Si Wissam Ben Yedder est un joueur de Monaco, il aurait aussi pu signer à l’OM il y a quelques saisons.

Wissam Ben Yedder était suivi par l’OM il y a 10 ans !