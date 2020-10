Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : La grande annonce de Kovac sur l'avenir de Ben Yedder !

Publié le 2 octobre 2020 à 22h10 par B.C. mis à jour le 2 octobre 2020 à 22h11

Alors qu'il dispose d'une cote intéressante sur le marché, Wissam Ben Yedder ne quittera pas l'AS Monaco durant ce mercato estival a annoncé Niko Kovac.