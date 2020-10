Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL se précise pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 octobre 2020 à 21h00 par B.C.

À la recherche d'un attaquant avant la fin du mercato, Manchester United tente de mettre la main sur Ousmane Dembélé, et les négociations avanceraient positivement.

Arrivé en 2017 pour faire oublier Neymar, Ousmane Dembélé n'est pas parvenu à s'imposer au FC Barcelone, la faute à de nombreuses blessures. Alors que l'international français se préparait à disputer une quatrième saison en Catalogne, un départ ne serait finalement pas à exclure pour lui. En effet, Manchester United s'intéresse au champion du monde tricolore, et comme annoncé par le 10 Sport, cette piste est sérieuse. Une offre officielle était dans les tuyaux dernièrement, et le FC Barcelone ne fermerait pas la porte à un départ de Dembélé en cas de proposition satisfaisante. Alors que les deux clubs semblaient encore loin d'un accord, cela avancerait pour le transfert du Français.

Le Barça et Manchester seraient confiants pour Dembélé