Mercato - Barcelone : Paul Pogba ferait le forcing pour... Ousmane Dembélé !

Publié le 2 octobre 2020 à 12h00 par A.M.

Alors que l'avenir d'Ousmane Dembélé risque d'animer les dernières heures du mercato, Paul Pogba aurait fait son irruption dans ce dossier afin de faciliter son arrivée à Manchester United.

Ces dernières heures, l'avenir d'Ousmane Dembélé est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le FC Barcelone ne serait pas opposé à l'idée de se séparer de l'international français qui a vu la concurrence se renforcer dans son secteur de jeu avec l'éclosion d'Ansu Fati et l'arrivée de Francisco Trincao, deux joueurs sur lesquels le Barça mise beaucoup. Et Manchester United semble bien décidé à profiter de cette opportunité afin de recruter l'ancien Rennais. Malgré tout, Ousmane Dembélé n'a pas l'intention de quitter le club blaugrana d'ici lundi, encore moins pour rejoindre les Red Devils . Mais une intervention pourrait tout changer dans ce dossier.

Pogba a appelé Dembélé