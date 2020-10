Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se bouscule en coulisses pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 2 octobre 2020 à 11h15 par H.G.

Alors que le PSG souhaiterait qu’Arnaud Kalimuendo parte dans le cadre d’un prêt d’ici le 5 octobre prochain, le jeune attaquant parisien verrait plusieurs clubs s’intéresser à son profil.

À défaut d’être actif dans la vente de ses indésirables cet été, le PSG a au moins le mérite de davantage réussir sa tâche avec ses jeunes joueurs. En effet, Marcin Bulka est dernièrement parti en prêt au FC Cartagena en deuxième division espagnole afin de disposer de davantage de temps de jeu, et ce après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2025 comme le10sport.com vous l’avait révélé. Ce schéma pourrait visiblement être reproduit prochainement avec Arnaud Kalimuendo qui, à 18 ans, a besoin d’enchainer les matchs afin de parfaire sa formation. Et dans cette optique, plusieurs écuries seraient intéressées par le profil du jeune attaquant formé au PSG.

Des touches à Lens, Brest et en Allemagne pour Arnaud Kalimuendo ?