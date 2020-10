Foot - Mercato

Mercato : Nouveau coup de tonnerre pour Cuisance à Leeds ?

Publié le 2 octobre 2020 à 11h05 par La rédaction

Approché par l'OM, Mickaël Cuisance avait finalement choisi de rejoindre Leeds. Tout semblait réglé, mais à cause d'une blessure le transfert ne devrait pas aboutir.