Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix de Paul Pogba enfin dévoilé ?

Publié le 12 décembre 2020 à 12h15 par Th.B.

Dans le viseur de Zinedine Zidane au Real Madrid, Paul Pogba aurait pu quitter Manchester United cet été. L’indemnité de transfert serait désormais fixée à 45M€. Le PSG aurait donc un joli coup à jouer.

« Je parle à mes joueurs quotidiennement et Paul n'est pas différent des autres. Nous parlons en petits groupes et pour moi, ce qui a été décevant cette semaine, c'est que nous sortions de la Ligue des champions. Les joueurs veulent passer par là et tout ce que disent les représentants ne peut pas vraiment m'affecter ». Voici le message qu’Ole Gunnar Solskjaer a récemment fait passer. Un discours pas anodin qui a été tenu seulement quelques jours après la déclaration choc de Mino Raiola, agent de Paul Pogba, à Tuttosport dans laquelle il assurait que l’histoire entre Manchester United et le milieu de terrain français était « terminée ». Certains médias et journalistes ont fait part d’une éventuelle venue de Paul Pogba au PSG, les autres clubs ayant des difficultés financières presque insurmontables pour recruter le champion du monde. Et le prix de Pogba serait fixé.

Ce sera 45M€ pour Pogba