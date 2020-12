Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que doit faire Pablo Longoria avec Florian Thauvin ?

Publié le 12 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin semble encore loin d’une prolongation avec l’OM malgré des discussions entre les deux parties. Ce vendredi, André Villas-Boas a annoncé qu’il avait demandé à sa direction de régler ce dossier. Mais selon vous, que doit décider le club phocéen avec son champion du monde ?

Les jours passent, et la situation de Florian Thauvin n’évolue pas. Pourtant, il y a urgence pour l’OM. À partir du 1er janvier, l’attaquant sera libre de s’engager dans le club de son choix en vue de la saison prochaine, et cela n’est pas passé inaperçu sur le marché. Comme vous l’a révélé le10sport.com il y a quelques mois, l’AC Milan suit attentivement le champion du monde, un intérêt d'ailleurs confirmé par Paolo Maldini, directeur technique des Rossonero . En Espagne, Florian Thauvin aurait également la cote puisque le FC Séville pourrait profiter de sa situation contractuelle pour relancer cette piste. D’ici le début de l’année 2021, d’autres clubs pourraient se positionner dans ce dossier, incitant alors André Villas-Boas à taper du poing sur la table ce vendredi.

Quel avenir pour Thauvin ?