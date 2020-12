Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria aurait pu rejoindre un autre club de Ligue 1 !

Publié le 12 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Actuel « Head of Football » de l’OM, Pablo Longoria aurait pu ne jamais débarquer dans la cité phocéenne et rejoindre plutôt un autre club de l'Hexagone.

En prise avec plusieurs dossiers épineux à l’OM, notamment la gestion de l’avenir de Florian Thauvin et celui d’André Villas-Boas, Pablo Longoria a fort à faire à Marseille. Après être passé par l’Atalanta, Sassuolo ou la Juventus, l'Espagnol, qui est venu remplacer Andoni Zubizarreta, aurait pourtant pu ne jamais rejoindre l’OM à l’automne dernier. Et pour cause, son profil intéressait également d’autres clubs, parmi lesquels celui que l’OM a retrouvé sur la pelouse ce samedi : l’AS Monaco.

Pablo Longoria aurait pu rejoindre l’AS Monaco !