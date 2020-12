Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation fracassante sur l’avenir de Florian Thauvin !

Publié le 12 décembre 2020 à 8h45 par T.M.

Inquiet de la situation de Florian Thauvin, André Villas-Boas a interpellé la direction de l’OM à ce sujet. Toutefois, pour le moment, rien ne semble bouger pour l’international français.

« Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre ». De passage ce vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas s’est inquiété du cas de Florian Thauvin. Et il a de quoi. Alors que le joueur de l’OM a actuellement du mal sur le terrain, son entraîneur estime donc que sa situation contractuelle n’arrange rien. En effet, la situation du champion du monde est au coeur de nombreuses rumeurs. Dans sa dernière année de contrat, Thauvin pourrait s’en aller librement à l’issue de la saison. De quoi intéresser déjà certains clubs à l’instar du Milan AC, qui avait fait part de son intérêt par l’intermédiaire de Paolo Maldini.

L’OM n’a pas encore bougé