Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message fort pour l’avenir de cette star !

Publié le 12 décembre 2020 à 20h00 par La rédaction

Si le Real Madrid semble focalisé sur la prolongation de son capitaine Sergio Ramos, celle de Luka Modric passe au second plan. Pour Davor Suker, président de la fédération croate, le renouvellement du ballon d’or 2018 est pourtant crucial.

Après avoir traversé le mercato estival sans faire de vagues, le Real Madrid compte bien rattraper le temps perdu l’été prochain. Si l’objectif de Zinédine Zidane et de Florentino Pérez est de rajeunir l’effectif de la Casa Blanca , les tauliers tiennent toujours leur rang. À l’instar du capitaine Sergio Ramos dont la prolongation monopolise l’attention, Luka Modric arrivera en fin de contrat en juin 2021. Du haut de ses 35 ans, le Croate demeure un élément fondamental de l’effectif des Merengue , et a déjà fait part de son souhait de poursuivre l’aventure à Madrid.

« Modric est un leader »