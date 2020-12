Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Une opération colossale imaginée pour Paul Pogba !

Publié le 12 décembre 2020 à 18h30 par Hadrien Grenier

Alors que la Juventus est annoncée sur les traces de Paul Pogba, qui a été mis sur le marché par son agent Mino Raiola dernièrement, l’écurie italienne avait déjà envisagé de rapatrier son ancien joueur l’été dernier.

Arrivé à Manchester United en 2016 en provenance de la Juventus, l’aventure de Paul Pogba au sein des Red Devils devrait prochainement toucher à sa fin. C’est du moins ce qu’a dernièrement affirmé son agent Mino Raiola, en expliquant que son client pourrait quitter l’écurie britannique au cours de la prochaine fenêtre des transferts. « Il faut parler clairement : Paul (Pogba) est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il parte au prochain mercato », a-t-il lancé dans un entretien accordé à Tuttosport . Et le moins que l’on puisse dire est que cette déclaration du célèbre agent a fait l’effet d’une bombe sur le marché des transferts. En effet, celle-ci aurait mis en alerte bon nombre d’écuries européennes, désireuses de s’attacher les services du milieu français âgé de 27 ans. Le PSG, le Real Madrid, mais aussi la Juventus seraient en effet tous intéressés par la perspective de renforcer leur entrejeu avec Paul Pogba.

Douglas Costa et Miralem Pjanic sacrifié pour Paul Pogba, le plan fou de la Juventus l’été dernier !