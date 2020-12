Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un proche de Paul Pogba lui glisse un incroyable conseil pour son avenir !

Publié le 12 décembre 2020 à 13h45 par Th.B.

Le PSG serait une option pour Paul Pogba dont l’avenir à Manchester United s’écrit désormais en pointillés. Alors que Paul Pogba mettrait beaucoup de pression sur Mino Raiola pour qui lui trouve un nouveau club, pour son premier agent, il faudrait carrément changer de représentant.

Et si Paul Pogba signait au PSG ? C’est une hypothèse à prendre en considération selon plusieurs journalistes dont Guillem Balague. Cependant, les cartes ne sont pas déjà distribuées en raison de ses problèmes financiers moins importants certes que ceux du Real Madrid et du FC Barcelone, mais bien existants. Selon The Athletic , le prix de départ de Pogba serait de 45M€ depuis la déclaration choc de Mino Raiola cette semaine à Tuttosport comme quoi la page Manchester United serait tournée pour Pogba. Journaliste pour Sport BILD , Christian Falk a révélé de son côté que le champion du monde mettrait Raiola sous pression pour qu’il lui déniche un nouveau challenge après sa grande déclaration dans la presse. Cependant, son tout premier agent lui glisse un conseil bien précis pour la suite de sa carrière.

« Il est temps que Paul quitte Raiola pour prendre la responsabilité de son image et de sa carrière »