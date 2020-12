Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce du clan Haaland sur son avenir !

Publié le 12 décembre 2020 à 13h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland figurerait sur les tablettes du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City et de la Juventus. Alors que son fils ne manquerait pas de prétendants, Alfie Haaland s'est prononcé sur son avenir.

Véritable révélation du début de saison 2019-2020, Erling Braut Haaland était courtisé par les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Pour prendre le temps de s'aguerrir, la pépite norvégienne de 20 ans a préféré signer au Borussia Dortmund lors du dernier mercato hivernal. Malgré son échec sur ce dossier, le Real Madrid n'aurait pas abandonné l'idée de recruter l'ancien du RB Salzbourg, bien au contraire. Mais une fois encore, la concurrence devrait être rude pour Zinedine Zidane. En effet, Erling Braut Haaland serait également suivi par le FC Barcelone, la Juventus et Manchester City.

«Erling aime les défis, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve»