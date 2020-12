Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une énorme ouverture pour Dele Alli !

Publié le 12 décembre 2020 à 19h45 par La rédaction

Agacé par sa situation à Tottenham, où il dispose d'un faible temps de jeu, Dele Alli pourrait faire ses valises en janvier. De son côté, le président des Spurs Daniel Lévy, qui apprécie particulièrement le joueur, privilégierait un prêt à long-terme.

Après avoir déjà tâté le terrain cet été, revoilà le PSG qui tape à la porte de Tottenham pour Dele Alli ! Toujours à l’affût des bonnes opportunités, Leonardo serait attentif à la situation de l’international anglais chez les Spurs. Le joueur de 24 ans n’entre pas dans les plans de José Mourinho, de quoi agacer le milieu, d’autant plus qu’il souhaite retrouver une place en sélection en vue de l’Euro 2021. Tous les éléments semblent concorder pour un départ en janvier, et le point de chute le plus probable pourrait être le PSG.

Tottenham ne fait pas une croix sur Dele Alli