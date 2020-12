Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité XXL s'offre à Leonardo pour cet hiver !

Publié le 12 décembre 2020 à 18h45 par La rédaction

Totalement hors des plans de José Mourinho à Tottenham, Dele Alli serait sur les tablettes du PSG. Le joueur tiendrait à faire ses valises en janvier pour retrouver du temps de jeu en vue de l’Euro.

En quête de renforts pour le milieu de terrain du PSG cet été, Leonardo a attiré dans les dernières heures Danilo Pereira et Rafinha Alcantara. Désormais pleinement intégrées, les deux recrues sont source de satisfaction. Mais cela n’empêche pas le directeur sportif brésilien d’être à l’affût des bonnes opportunités. Ces derniers jours, les rumeurs de départ autour de Dele Alli, ont repris de l'ampleur, le joueur étant promis à un temps de jeu dérisoire sous les ordres de José Mourinho à Tottenham. Déjà sur les tablettes du PSG cet été, le milieu de terrain des Spurs pourrait être attiré vers la capitale en janvier.

Dele Alli veut partir pour retrouver la sélection