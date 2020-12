Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces précisions de taille sur l'avenir d'Eriksen !

Publié le 12 décembre 2020 à 17h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG cet été, Christian Eriksen est plus que jamais proche d'un départ de l'Inter Milan, alors qu'il n'entre pas dans les plans d'Antonio Conte. Toutefois, un coup dur pourrait attendre Leonardo avec le Danois...

Près d'un an après son arrivée en provenance de Tottenham, Christian Eriksen pourrait d'ores et déjà quitter la Lombardie cet hiver. Le milieu de 28 ans n'est jamais parvenu à entrer dans les plans d'Antonio Conte à l'Inter Milan, et sa relation avec le technicien italien serait particulièrement tendue. En quête de renfort au milieu de terrain, Leonardo avait déjà ciblé l'international danois cet été, avant de se rabattre sur Rafinha devant le refus des dirigeants nerazzuri . Toutefois, la donne a changé et Christian Eriksen est désormais plus proche que jamais d'un départ cet hiver. Toujours intéressé, Leonardo pourrait cependant être mis en échec, alors qu'un départ définitif semble loin d'être acté.

Vers un prêt sec pour Eriksen ?