Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le premier gros coup hivernal de Leonardo d'ores et déjà identifié ?

Publié le 11 décembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 11 décembre 2020 à 19h31

Agacé far son faible de temps de jeu à Tottenham, Dele Alli pourrait bien quitter l'Angleterre lors du prochain mercato hivernal. Et le PSG aurait l’intention de revenir à la charge pour l’international anglais.

Mis sous pression par Thomas Tuchel cet été, Leonardo a attendu les derniers jours du mercato pour répondre aux demandes de son entraîneur et boucler des renforts. Après avoir décidé de conserver Sergio Rico, mais aussi de recruter Alexandre Letellier et Alessandro Florenzi, le directeur sportif du PSG a réussi à boucler les arrivées de Moïse Kean, de Danilo Pereira, et de Rafinha. Mais le responsable parisien a également essuyé des échecs. En effet, selon plusieurs médias, le club de la capitale avait coché le nom de Dele Alli, sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham. Leonardo aurait essayé de l’accueillir sous la forme d’un prêt, mais le président Daniel Levy aurait refusé de laisser filer le joueur. L’international anglais est finalement resté en Premier League, mais ne semble plus rentrer dans les plans de José Mourinho.

Dele Alli n'est pas heureux à Tottenham selon Mourinho

Dele Alli a un temps de jeu famélique à Tottenham. En Premier League, le joueur de 24 ans n’a plus foulé les pelouses depuis une rencontre face à Manchester United le 4 octobre dernier et ne compte que 66 minutes de jeu. Ce jeudi, en Ligue Europa face au Royal Antwerp, José Mourinho a de nouveau décidé de laisser Dele Alli sur le banc des remplaçants durant l’intégralité de la rencontre. Et pendant ce match, l’international anglais a affiché publiquement sa frustration, en se dirigeant vers les vestiaires après le dernier changement de l’entraîneur portugais. Le milieu offensif est ensuite revenu aux côtés de ses coéquipiers, mais il a de plus en plus de mal à cacher son agacement. Après la victoire de son équipe ce jeudi, José Mourinho est revenu sur le statut de l’international anglais et sur son faible de temps de jeu. « Ne fuyons pas la réalité. Un joueur sur le banc qui se rend compte que les cinq remplaçants ont été utilisés n'est bien sûr pas un joueur heureux et je ne m'attendrais pas à ce qu'il le soit » a déclaré l’entraîneur de Tottenham dans des propos rapportés par Goal . Mécontent de son temps de jeu, Dele Alli pourrait, prendre la décision de quitter Tottenham en janvier prochain et un club en particulier serait prêt à relancer ce dossier.

Une offre en janvier du PSG ?