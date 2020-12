Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va revenir à la charge pour ce joueur de José Mourinho !

Publié le 11 décembre 2020 à 10h45 par T.M.

Durant l’été, le PSG a tout tenté, en vain, pour obtenir le prêt de Dele Alli. Un échec qui n’aurait visiblement pas refroidi Leonardo.

A la recherche de sang neuf au milieu de terrain, Leonardo a fini par faire venir Danilo Pereira et Rafinha au PSG cet été. Toutefois, avant de se tourner vers le Portugais et le Brésilien, le directeur sportif parisien a étudié d’autres pistes. Et elles ont été nombreuses. L’une d’entre elles menaient notamment du côté de Tottenham avec Dele Alli. A 24 ans, le Britannique avait connu un début de saison compliqué, étant régulièrement écarté par José Mourinho. Une opportunité que Leonardo souhaitait alors saisir. Intéressé par le prêt de Dele Alli, le PSG s’est toutefois heurté à Daniel Levy, patron des Spurs. Un échec, mais cet hiver, l’issue pourrait bien être différente.

Cette fois, c’est la bonne ?