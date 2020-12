Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star du Real a sauvé la tête de Zinedine Zidane !

Publié le 12 décembre 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid ne se montre pas des plus convaincants en cette première partie de saison, le vestiaire du club de la capitale espagnole n’aurait en rien lâché Zinedine Zidane. Et pour cause, sous l’impulsion de Marcelo, les joueurs madrilènes feraient toujours bloc derrière leur entraîneur.

La première partie de saison du Real Madrid n’est en rien un long fleuve tranquille. Quatrième au classement de la Liga en attendant le choc contre l’Atlético de Madrid ce samedi, l’écurie madrilène se montre peu reluisante dans le jeu et réalise trop de performances poussives. Plus encore, les Merengue se sont laborieusement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. S’ils se sont imposés 2-0 face au Borussia Mönchengladbach cette semaine, ils étaient en effet dos au mur après deux défaites et un nul dans leur groupe B. Dans ce contexte délicat, il a fréquemment été annoncé que l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid s’écrivait en pointillés. Seulement voilà, en dépit du scepticisme de nombreux observateurs quant au technicien français, les joueurs auraient encore toute confiance en leur entraîneur.

Marcelo a grandement aidé Zidane !