Mercato - Barcelone : Koeman persiste et signe pour Riqui Puig !

Publié le 12 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Pur produit de la Masia et considéré comme l'un des plus grands talents du FC Barcelone, Riqui Puig ne semble toujours pas entrer dans les plans de Ronald Koeman...

Les temps sont durs pour Riqui Puig. Après avoir pris de l'importance sous les ordres de Quique Setien la saison passée, le jeune milieu central a subi un brutal coup d'arrêt depuis la nomination de Ronald Koeman à la tête du club en août dernier. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas ne lui fait pas confiance, alors qu'il n'a pris part qu'à quatre rencontres cette saison. En fin de contrat l'été prochain, Riqui Puig pourrait quitter le FC Barcelone par la petite porte, malgré son désir de s'imposer chez les Blaugrana . Alors qu'il a incité le milieu de 21 ans à quitter le Barça en prêt cet été, Ronald Koeman s'est de nouveau exprimé sur la situation de son joueur, affirmant une nouvelle fois qu'il y avait une raison derrière son manque de temps de jeu.

« Nous avons 25 joueurs et si vous n'avez pas de minutes, c'est pour quelque chose »