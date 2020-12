Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Lionel Messi est interpellé pour son avenir !

Publié le 12 décembre 2020 à 22h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi alimente encore et toujours les plus folles rumeurs de transfert. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Xavier Vilajoana a incité l’Argentin à rester et à endosser le rôle de leader qui lui revient.

Après avoir fait des pieds et des mains pour quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a finalement décidé d’aller au terme de son contrat. Mais avec une fin de bail qui se profile en juin 2021, son avenir demeure incertain. Tandis que de grosses écuries européennes comme le PSG et Manchester City font les yeux doux à La Pulga , la maison Blaugrana espère toujours une prolongation. Le dossier du sextuple ballon d'or est même un enjeu crucial de la campagne présidentielle qui bat son plein, et qui connaîtra son dénouement le 24 janvier.

« Il faudrait lui demander directement s'il veut continuer »