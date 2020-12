Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola veut jouer un mauvais tour au Barça avec Haaland !

Publié le 12 décembre 2020 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone fait partie des clubs annoncés avec insistance sur les traces d’Erling Braut Haaland, Manchester City aurait également l’intention de jeter son dévolu sur l’attaquant norvégien.

Erling Braut Haaland est le buteur à la mode en Europe. Et pour cause, il n’a de cesse d’enchaîner les buts et montre son habilité dans l’exercice au plus haut niveau depuis son arrivée au Borussia Dortmund l’hiver dernier en provenance du RB Salzbourg. Par conséquent, plusieurs écuries sont annoncées sur les traces de l’attaquant norvégien, parmi lesquelles figurerait le FC Barcelone ainsi que le Real Madrid. Mais ce n’est pas tout, puisque Manchester City en pincerait également pour Erling Braut Haaland à en croire les dernières révélations venues d’Angleterre.

Erling Braut Haaland, le successeur de Sergio Aguero ?