Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse opération Dele Alli est lancée pour janvier !

Publié le 12 décembre 2020 à 20h30 par La rédaction

Dans une impasse sous les ordres de José Mourinho à Tottenham, Dele Alli aurait décidé de faire ses valises en janvier. Si le PSG semble en bonne position pour enrôler l’Anglais, d’autres formations surveilleraient le dossier de près.

Après avoir exploré de nombreuses pistes cet été, le PSG a finalement enregistré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha Alcantara pour renforcer son milieu de terrain. Mais il arrive que certains dossiers refassent surface, comme celui de Dele Alli, courtisé lors du dernier mercato estival. Si Tottenham est actuellement leader de Premier League, l’international anglais n’y est malheureusement pas pour grand-chose. Depuis le début de la saison, José Mourinho ne lui a accordé qu’une titularisation lors de la première journée face à Everton, pour un total de 66 minutes de jeu en deux apparitions. Et si le joueur de 24 ans pouvait profiter de l’Europa League pour se montrer, les deux derniers rendez-vous européens des Spurs ont démontré qu’il a là-aussi perdu la confiance du Special One . En disgrâce dans son club, Dele Alli a également disparu des radars de Gareth Southgate, le sélectionneur de l’équipe d’Angleterre. Mais avec l’Euro 2021 en ligne de mire, le milieu de terrain serait bien décidé à reconquérir sa place, ce qui passerait à un départ de Tottenham, et ce dès le mercato d’hiver.

Vers un prêt pour Dele Alli

Mis au placard par Mourinho, Dele Alli est déterminé à retrouver du temps de jeu et semble donc bel et bien voué à changer d’air en janvier. Mais au sein du club, tout le monde ne trouverait pas son compte à voir le joueur de 24 ans faire ses valises d’après 90min . Daniel Lévy n’a jamais caché son affection pour le joueur, et n’entendrait pas s’en séparer définitivement. Mais afin d’éviter un conflit avec son entraîneur, le président des Spurs pourrait ouvrir la porte à un départ sous la forme d’un prêt, qui serait alors plus long qu’attendu. En effet le média britannique affirme que le patron du club pourrait consentir à lâcher l'international anglais pour une durée de 18 mois. Une opération qui n’entérinerait pas le futur de Dele Alli, qui est lié à Tottenham jusqu’en juin 2024. Le bon coup à moindres frais semble prendre forme pour le PSG et Leonardo, mais le club de la capitale ne serait pas la seule équipe à avoir flairé la bonne opportunité.

Du beau monde sur le dossier