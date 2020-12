Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Pogba... L'opération Dybala prend forme !

Publié le 12 décembre 2020 à 19h30 par A.C.

En difficulté à la Juventus, Paulo Dybala pourrait profiter des prochaines sessions de mercato pour se relancer. Le PSG et Manchester United seraient notamment dans le coup.

Tout change très vite, dans le football. Il y a moins d’un an, Paulo Dybala était le grand phénomène de la Juventus. Le numéro 10 enchainait les prestations de très haut niveau et commençait même à faire de l’ombre à Cristiano Ronaldo. Cette saison, Dybala n’est plus que l’ombre de lui-même/ Certains assurent que c’est la faute du COVID-19, puisque l’Argentin en a été victime et n’aurait donc pas pu se préparer à la perfection. D'autres pensent que c’est sa situation contractuelle qui l’inquiète. Dybala devait en effet signer un nouveau gros contrat avec la Juventus, devenant l’un des plus gros salaires du club... mais tout semble bloqué pour l’instant. Leonardo semble ainsi avoir flairé le bon coup. La presse italienne explique en effet que le directeur sportif du Paris Saint-Germain garderait un œil sur la situation de Dybala...

Dybala au PSG en échange d’Icardi... ou à Manchester, en échange de Pogba

Le PSG et Leonardo pourraient être aidés par l’actuelle crise économique, qui pourrait pousser la Juventus à vendre au moins une star, pour supporter le salaire particulièrement important de Cristiano Ronaldo. Ainsi, Paulo Dybala pourrait être le joueur sacrifié par les Bianconeri , qui songeraient à un échange avec le PSG. D’après les informations de Calciomercato.com , l’idée d’un échange entre Dybala et Mauro Icardi serait une option très appréciée par Leonardo. Attention, puisqu’à Manchester United on songerait également à une formule semblable ! The Athletic annonce en effet qu’un échange entre Dybala et Paul Pogba pourrait être bouclé, dès le mois de janvier prochain.

