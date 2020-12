Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, le vent tourne pour Ronald Koeman !

Publié le 12 décembre 2020 à 14h30 par Th.B.

Alors que son avenir pourrait être grandement chamboulé au FC Barcelone avec les élections présidentielles qui approchent, certains candidats comptent poursuivre avec lui.

Ronald Koeman, bientôt sur le départ ? Arrivé en août dernier pour remettre de l’ordre dans l’équipe première du FC Barcelone après le naufrage de Lisbonne face au Bayern Munich en Ligue des champions, le technicien néerlandais dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 au sein du club culé. Néanmoins, les élections présidentielles pourraient tout chambouler le 24 janvier prochain. Il y a de cela quelques mois, le candidat à la présidence Victor Font assurait que même si Koeman faisait le triplé championnat, coupe d’Espagne et Ligue des champions, il ne sera jamais son entraîneur s’il venait à être élu. Favori à la course à la présidence avec Joan Laporta notamment, Font pourrait bien mener à bien son projet puisque selon Goal , il aurait été inclus une clause dans son contrat permettant au futur président de le rompre de manière unilatérale à compter de l’été 2021. Récemment, Victor Font remerciait Koeman d’avoir pris les rênes de l’effectif en raison de cette situation délicate. « En ce qui concerne (Ronald) Koeman, il faut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Il arrive dans un club sans projet, avec une économie qui ne lui permet pas de recruter et avec un groupe déséquilibré » . Le candidat a-t-il teasé une éventuelle éviction de Koeman et quelle est la position des autres candidats sur la question ?

Les candidats du à la présidence partagés, mais…