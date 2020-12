Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se bouscule en coulisse pour Boubacar Kamara…

Publié le 13 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Membre indéboulonnable de l’effectif d’André Villas-Boas, Boubacar Kamara ferait tourner la tête des plus grands clubs… L’OM a du souci à se faire !

Son contrat courant jusqu’en juin 2022, Boubacar Kamara est devenu l’un des dossiers chauds du côté de l’OM, à l’instar de ceux de Florian Thauvin et d’André Villas-Boas. Et le jeune défenseur central qui évolue également milieu défensif ferait de l’oeil aux plus grandes écuries européennes. Après Bouna Sarr, le Bayern Munich pourrait une nouvelle fois se laisser tenter par une offensive à l’OM, mais cette fois-ci pour recruter le prometteur Boubacar Kamara. Néanmoins, le Bayern n’est pas le seul à en pincer pour le natif de Marseille.

Il n’y a pas que le Bayern…