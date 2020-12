Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG... Cette pépite qui affole l'Europe sort du silence pour son avenir !

Publié le 14 décembre 2020 à 7h30 par La rédaction

À seulement 20 ans, Dominik Szoboszlai suscite les convoitises des plus grands. Alors qu’un transfert du Hongrois devrait intervenir en janvier, le principal intéressé a déclaré qu’il lui restait du temps pour se décider.

Le feuilleton Dominik Szoboszlai devrait bientôt rendre son verdict ! Déjà surveillée de près cet été, la pépite du RB Salzbourg fait désormais l’objet d’un bras de fer entre plusieurs écuries européennes. Le Real Madrid, le Milan AC, Arsenal, le RB Leipzig ou encore le PSG seraient à la lutte pour le récupérer. Ces dernières semaines, la balance semblait pencher en faveur du club allemand, qui pourrait même enrôler le Hongrois avant Noël, en faisant sauter sa clause libératoire fixée à 25M€. Mais le principal intéressé ne semble pas avoir encore pris sa décision.

« J’ai encore le temps de réfléchir »