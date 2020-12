Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès fracasse Leonardo pour Thiago Silva !

Publié le 14 décembre 2020 à 7h15 par B.C.

Alors que Thiago Silva s’est montré amer concernant son départ du PSG, Pierre Ménès a critiqué la décision de Leonardo de ne pas avoir voulu le prolonger dès le début de l’été.

Alors qu’il vient de fêter ses 36 ans en septembre, Thiago Silva continue d’être performant à Chelsea. Le défenseur brésilien a quitté le PSG cet été à l’issue de son contrat, une décision de Leonardo qui n’a pas plu à l’intéressé comme il l’a fait savoir dans le CFC ce dimanche. « Leonardo m'a appelé, il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet du club, que je pouvais partir. C'était très dur pour nous d'accepter ça. J'ai pris la décision de commencer à choisir où je pouvais jouer. Après la finale de la Ligue des champions, il m'a appelé dans son bureau et m'a demandé si j'avais déjà signé avec un autre club. J'ai dit que non mais que j'avais donné ma parole à Chelsea et que j'allais signer le soir. Pour moi, la chose la plus importante, c'est la parole. Une fois que tu as dit des choses, tu ne peux pas changer d'idée comme ça. À mon avis, ils ont changé d'idée après la Ligue des champions. J’ai affiché des qualités, et la chose qui me laisse triste, ce sont ces années passées... j'ai fait huit ans là-bas et ils n'ont pris en compte que trois matchs pour changer d'idée. Tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. C'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot », a notamment confié l’international brésilien.

« Le départ de Thiago Silva ? C’est une énorme connerie »