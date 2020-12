Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Chelsea… Thiago Silva se lâche après son départ !

Publié le 13 décembre 2020 à 20h15 par B.C.

Alors que Thiago Silva a quitté le PSG cet été pour rejoindre Chelsea, le défenseur de 36 ans a évoqué avec amertume son départ de Paris.

Après huit années de bons et loyaux services, Thiago Silva a quitté le Paris Saint-Germain cet été, en fin de contrat. Leonardo avait en effet annoncé dès le début de l’été qu’il ne comptait pas conserver l’international brésilien, au même titre qu’Edinson Cavani. Pourtant, le directeur sportif du PSG a fait volte-face après le Final 8 de la Ligue des champions durant lequel Thiago Silva s’est illustré, mais il était déjà trop tard. Interrogé dans le CFC ce dimanche, l’ancien capitaine du PSG est revenu sur son départ, sans cacher ses regrets.

« J’ai fait huit ans là-bas et ils n'ont pris en compte que trois matchs pour changer d’idée »