Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle piste estivale doit être réactivée par Leonardo cet hiver ?

Publié le 13 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Cet été, Leonardo a activé de nombreuses pistes sans pour autant parvenir à ses fins dans tous ces dossiers. Mais selon vous, quelle piste estivale doit être réactivée par le PSG en janvier ?

Désireux d’injecter du sang neuf dans l’effectif de Thomas Tuchel cet été, Leonardo est parvenu à boucler quelques jolis coups durant le mercato. Le directeur sportif du PSG a notamment réussi à mettre la main sur Moise Kean et Danilo Pereira en prêt, tandis que Rafinha a débarqué gratuitement en provenance du FC Barcelone. Des arrivées déterminantes puisque le club de la capitale a une nouvelle fois déploré une avalanche de blessures dans ses rangs. Mais avant de boucler ces dossiers, Leonardo avait activé de nombreuses pistes. L’arrivée d’un milieu de terrain était l’une de ses priorités, tandis qu’un défenseur était également attendu pour pallier le départ de Thiago Silva. Et à l’approche du mercato hivernal, Leonardo pourrait de nouveau tenter sa chance avec certains joueurs.

Sur quel joueur doit se focaliser Leonardo ?