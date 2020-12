Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération magistrale imaginée par Leonardo avec un club de Ligue 1 ?

Publié le 13 décembre 2020 à 18h45 par B.C.

Intéressé par Houssem Aouar et Léo Dubois, Leonardo pourrait mettre au point une grosse opération pour récupérer les deux joueurs de l’Olympique Lyonnais.

Alors que le PSG a plutôt l’habitude de regarder à l’étranger pour se renforcer, Leonardo pourrait faire une exception l’été prochain. En effet, le club de la capitale s’intéresserait toujours à Léo Dubois et Houssem Aouar et pourrait de nouveau tenter sa chance pour les deux joueurs de l’OL. Lors du dernier mercato estival, le PSG avait en effet déjà coché les noms d’Aouar et de Dubois, mais la crise du Covid-19 a bouleversé les plans parisiens. Néanmoins, Leonardo pourrait encore avoir du mal à parvenir à ses fins puisque le PSG souffre toujours des conséquences économiques de la pandémie mondiale et privilégie actuellement les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar. Ainsi, il faudra se montrer ingénieux pour mettre la main sur les deux protégés de Jean-Michel Aulas, et une grosse opération pourrait être imaginée.

Une grosse offre du PSG pour Aouar et Dubois ?