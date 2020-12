Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour Houssem Aouar !

Publié le 13 décembre 2020 à 17h45 par A.D.

Le PSG n'aurait pas oublié le nom de Houssem Aouar. Alors que le prix du milieu offensif de l'OL aurait été fixé à 60M€ avant le coronavirus, Jean-Michel Aulas serait conscient qu'il ne pourra peut-être plus empocher ce montant.

Lors du dernier mercato estival, le PSG aurait songé à recruter Houssem Aouar. Alors que le milieu offensif français est finalement resté à l'OL, le club de la capitale serait toujours sur ses traces. Interrogé en conférence de presse, Thomas Tuchel a d'ailleurs avoué qu'il était un grand fan de Houssem Aouar. « Aouar pourrait-il jouer pour le PSG ? Vous savez bien qu’on a beaucoup de respect pour les clubs et les joueurs. On ne parle pas d’autres joueurs. Aouar est un jouer clé pour l’OL et un joueur important pour la France. C’est logique qu’il peut jouer pour beaucoup d’équipes et même toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux. Il est jeune et très fort. Il est décisif pour l’OL » , a-t-il confié ce samedi. Mais à quel prix Thomas Tuchel et Leonardo pourraient-ils récupérer Houssem Aouar ?

Un prix fixé à 60M€ pour Houssem Aouar, mais...