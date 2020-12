Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel ouvre grand la porte du PSG à Houssem Aouar !

Publié le 12 décembre 2020 à 14h45 par T.M.

Alors que l’OL affronte le PSG ce dimanche, Thomas Tuchel a été interrogé sur l’intérêt annoncé des champions de France pour Houssem Aouar.

Lors du dernier mercato, Houssem Aouar bénéficiait d’un bon de sortie de la part de l’OL. Alors que l’heure du départ semblait enfin sonner pour l’international français, aucun transfert ne s’est finalement concrétisé. Pourtant, les prétendants étaient nombreux. Arsenal, la Juventus et même le PSG étaient annoncés parmi les possibles destinations pour Aouar. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’avait révélé il y a plusieurs mois, Nasser Al-Khelaïfi est un grand fan du Lyonnais. Pourrait-on donc le voir à l’avenir sous le maillot du PSG ? Thomas Tuchel en est convaincu.

« Aouar est jeune et très fort »