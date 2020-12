Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme coup à jouer avec Aouar !

Publié le 13 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Ciblé par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pour renforcer le milieu du PSG malgré le récent recrutement de Rafinha Alcantara et Danilo Pereira, Houssem Aouar pourrait être intéressé à l'idée de rejoindre le récent finaliste de la Ligue des Champions...

Titulaire indiscutable à l'OL depuis plusieurs saisons, Houssem Aouar pourrait vivre ses derniers mois dans le Rhône. Proche d'un départ vers Arsenal et la Juventus cet été, le jeune international français est finalement resté dans son club formateur, faute d'offre à la hauteur des exigences de Jean-Michel Aulas. Toutefois, le milieu lyonnais pourrait prochainement faire ses valises, alors que Nasser Al-Khelaïfi serait très intéressé par son profil. En contact avec son homologue à l'OL cet été, le président du PSG pourrait passer à l'action pour Houssem Aouar dans les prochains mois, alors que ce dernier semble faire l'unanimité chez Leonardo, mais également du côté de Thomas Tuchel : « Aouar pourrait-il jouer pour le PSG ? Vous savez bien qu’on a beaucoup de respect pour les clubs et les joueurs. On ne parle pas d’autres joueurs. Aouar est un joueur clé pour l’OL et un joueur important pour la France. C’est logique qu’il peut jouer pour beaucoup d’équipes et même toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux. Il est jeune et très fort. Il est décisif pour l’OL ». Sous contrat jusqu'en 2023, Houssem Aouar devrait quitter l'OL cet été, et le PSG pourrait avoir un gros coup à jouer...

Houssem Aouar intéressé par le PSG ?