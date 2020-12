Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar fait l'unanimité au PSG !

Publié le 13 décembre 2020 à 13h45 par La rédaction

Dans le viseur de Nasser Al-Khalaïfi depuis le mercato estival, Houssem Aouar ferait l'unanimité au PSG. Alors que Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloge l'international français ce samedi, Leonardo apprécierait également le profil du milieu de l'OL.

Tout proche de signer à Arsenal en fin de mercato cet été, Houssem Aouar est finalement resté à l'OL, pour le moment. L'international français ferait toujours l'objet de convoitises de plusieurs cadors européens... dont le PSG ! Comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur le10sport.com en janvier dernier, Nasser Al-Khelaïfi a tenté le coup pour le milieu de 22 ans cet été. Le président du PSG aurait même contacté son homologue à l'OL, Jean-Michel Aulas. Toutefois, en raison de la crise financière liée à la pandémie mondiale du Covid-19, le PSG aurait décidé de repousser l'opération à l'été prochain, alors que Houssem Aouar est lié à l'OL jusqu'en 2023. Interrogé en conférence de presse ce samedi, Thomas Tuchel s'est montré favorable à une arrivée du milieu français : « Aouar pourrait-il jouer pour le PSG ? Vous savez bien qu’on a beaucoup de respect pour les clubs et les joueurs. On ne parle pas d’autres joueurs. Aouar est un joueur clé pour l’OL et un joueur important pour la France. C’est logique qu’il peut jouer pour beaucoup d’équipes et même toutes les équipes du monde. Il est assez talentueux. Il est jeune et très fort. Il est décisif pour l’OL » . Le technicien allemand ne serait d'ailleurs pas le seul à apprécier le profil d'Houssem Aouar en interne...

Leonardo également sous le charme d'Aouar ?