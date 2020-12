Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi a pris le dossier Aouar en main !

Publié le 13 décembre 2020 à 9h45 par Th.B.

Apprécié de l'ensemble de l'institution du PSG, Houssem Aouar aurait été l'objet de discussions estivales entre les présidents Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas. Bien que le transfert du joueur de l'OL ne se soit pas concrétisé, ces échanges n'auraient pas servi à rien. Explications.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en début d’année, Doha fait de Houssem Aouar une sérieuse possibilité sur le marché des transferts. La crise économique engendrée par le Covid-19 pourrait bien avoir chamboulé la potentielle venue du milieu de terrain de l’OL au PSG lors du dernier mercato. La couverture médiatique de ce feuilleton a mis en avant Arsenal, voire la Juventus pour le transfert de Houssem Aouar. Malgré des tentatives des deux clubs, l’OL n’a pas laissé filer son maître à jouer, qui est contractuellement lié au club jusqu’en juin 2023. En toute fin de mercato, le PSG aurait tenté sa chance par le biais de Nasser Al-Khelaïfi, et serait susceptible d’avoir préparé le terrain pour la prochaine session estivale des transferts.

Al-Khelaïfi préparerait une offensive pour Aouar depuis… la fin du mercato !