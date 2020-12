Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un contrat entre les mains de Thauvin ?

Publié le 13 décembre 2020 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM s'il ne prolonge pas très prochainement. Conscient de la situation de l'ailier français, le Milan AC lui aurait proposé un bail de quatre saisons à hauteur de 3M€ annuels.

Engagé jusqu'au 30 juin, Florian Thauvin pourrait ne plus faire long feu à l'OM. D'autant qu'une prolongation serait encore loin d'être signée. Préoccupé par la situation contractuelle de Florian Thauvin, André Villas-Boas n'a pas hésité à interpeller sa direction pour qu'elle fasse le nécessaire afin d'étendre le bail de son numéro 26. « Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre. Mais il continue à être performant et important pour nous en Ligue 1. Ses performances en C1 sont à l'image de l'équipe. On parle beaucoup, on échange sur ses prestations » , a confié le coach de l'OM en conférence de presse ce vendredi.

Le Milan AC aurait proposé un contrat de 3M€ à Thauvin