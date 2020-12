Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lance un appel du pied à une star de Ligue 1 !

Publié le 13 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

A la veille de la réception de l'OL, Thomas Tuchel s'est prononcé sur Houssem Aouar, un joueur qu'il aimerait bien avoir au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il y a quasiment un an, le PSG s'intéresse à Houssem Aouar. Une information confirmée depuis par plusieurs médias. La concurrence sera toutefois intense dans ce dossier puisque la Juventus ou encore Arsenal sont également à l'affût pour l'international français. D'ailleurs dimanche soir, le PSG sera opposé à l'Olympique Lyonnais, l'occasion pout Thomas Tuchel de suivre de près Houssem Aouar, un joueur qu'il adore.

Tuchel adore Aouar