Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala, Dele Alli, Eriksen... Leonardo n'est pas au bout de ses surprises !

Publié le 13 décembre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Malgré sa titularisation face à Cagliari ce dimanche après-midi, Christian Eriksen ne devrait pas finir la saison à l'Inter. Alors qu'un échange serait la solution parfaite pour se débarrasser du Danois, les Nerazzurri pourraient se servir de sa belle cote de popularité pour récupérer un joueur de renom. Ainsi, Antonio Conte pourrait tenter de négocier un échange avec Isco, Leandro Paredes, Dele Alli, ou Paulo Dybala.

Depuis son arrivée à l'Inter en janvier 2020, Christian Eriksen vit un véritable calvaire. Alors qu'il ne convainc pas Antonio Conte, l'international danois éprouve les pires difficultés à emmagasiner du temps de jeu. Et il déjà aurait pu faire ses adieux à l'Inter l'été dernier. Toujours à Milan, Christian Eriksen serait plus que jamais sur le départ aujourd'hui parce que sa situation n'aurait pas du tout évolué. Ainsi, Leonardo et le PSG voudraient en profiter et pourraient tenter de le recruter dès le mois de janvier. Si l'Inter aurait pensé à prêté Christian Eriksen cet hiver, cette option ne serait pas la meilleure. En effet, à en croire les dernières indiscrétions de Calciomercato.it , un échange serait la formule la plus intéressante en ce qui concerne Christian Eriksen. D'autant que ce dernier voudrait quitter définitivement l'Inter. Dans cette optique, Antonio Conte aurait déjà plusieurs solutions pour se débarrasser de son numéro 24.

Christian Eriksen échangé avec Dele Alli...

Alors que Christian Eriksen ne manquerait pas de prétendants, Antonio Conte pourrait profiter de la situation pour réaliser un très bon coup sur le marché. En effet, l'ancien de Tottenham serait suivi de très près par le PSG, qui serait le club le plus insistant, et le Real Madrid. Ainsi, le coach de l'Inter pourrait se servir de l'intérêt parisien et merengue pour récupérer Isco ou Leandro Paredes en échange de Christian Eriksen. Et selon Calciomercato.it , ce troc serait parfaitement équitable, puisque les trois joueurs auraient une valeur marchande équivalente. Pour ne pas réaliser de pertes, l'Inter serait contraint d'empocher au moins 28M€ pour Christian Eriksen, tandis que son prix serait évalué à 35-40M€.

... ou Paulo Dybala ?