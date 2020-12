Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s'en tenir pour Eriksen !

Publié le 13 décembre 2020 à 14h45 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen serait dans le viseur du PSG et se rapprocherait de plus en plus d'un départ. Selon la presse italienne, la meilleure option pour Leonardo en ce qui concerne le milieu offensif danois serait de négocier un échange avec les Nerazzurri.

Lors du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen a quitté Tottenham pour s'engager en faveur de l'Inter. En difficulté sous la houlette d'Antonio Conte, le milieu offensif danois devrait changer de club dès le mois de janvier, et ce, après avoir passé seulement un an chez les Nerazzurri . Toujours en quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo pourrait se jeter sur Christian Eriksen lors du prochain mercato. Et pour avoir davantage de chances de rafler la mise, le directeur sportif du PSG ferait mieux de négocier un échange avec l'Inter.

Un échange privilégié dans le dossier Eriksen ?