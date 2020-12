Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle option envisagée pour Eriksen ?

Publié le 12 décembre 2020 à 19h15 par A.C.

En difficulté à l’Inter, Christian Eriksen pourrait être une des occasions à saisir pour le Paris Saint-Germain, cet hiver.

Entre Christian Eriksen ça aurait duré moins d’un an. Le milieu devrait quitter l’Inter au cours du prochain mercato, à en croire l’ensemble de la presse italienne. Le déclic n’a pas eu lieu entre lui et Antonio Conte, qui lui réserve d’ailleurs depuis plusieurs matchs des entrées en toute fin de rencontre. Leonardo semble avoir flairé le bon coup et souhaiterait don l’attirer au Paris Saint-Germain. Il doit toutefois faire face à la forte concurrence d’Arsenal ou encore du Bayern Munich.

L'Inter ouvre à un prêt d'Eriksen